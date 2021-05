Lausanne - Ballet Béjart: deux têtes sautent et l’école ferme

«De graves manquements pratiques et comportementaux» ont été constatés, ainsi que des «manquements pédagogiques», explique Solange Peters, présidente du conseil de fondation du Béjart Ballet à Lausanne, au micro du 19:30 de la RTS ce vendredi. Si elle n’entre pas dans les détails sur le contenu, on sait désormais qu’un audit transmis en février et dont l’existence est rendue publique ce jour a mis en exergue des dysfonctionnements tels que le directeur et la régisseuse ont été congédiés.