Football

Ballon d’Or annulé: la Pologne s’indigne

Tout un pays rêvait déjà de voir Robert Lewandowski sacré. Ils sont désormais 40 millions à ressasser leur amertume et leur incompréhension, suite à l’annulation de la course au trophée.

L’annulation pure et simple du Ballon d’Or cuvée 2020, officialisée lundi par le magazine France Football, a connu un écho particulier du côté de la Pologne. Un écho plein d’amertume et de colère. Parce qu’au pays, depuis plusieurs semaines, on se prenait à espérer le sacre de Robert Lewandowski. Avec 51 buts inscrits en 43 sorties officielles avec le Bayern Munich cette saison, un doublé Coupe-championnat en poche et une possibilité de briller encore en Ligue des champions, l’attaquant de 31 ans avait en effet tout pour décrocher le graal – et l’annulation de l’Euro avait encore augmenté ses chances.