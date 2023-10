Lionel Messi: «Ce Ballon d'or est plus spécial que les autres»

Le huitième Ballon d’or de Lionel Messi est «bien plus spécial» que les sept précédents, parce qu’il suit le sacre de l’Argentine en Coupe du monde il y a moins d’un an au Qatar, a savouré le champion du monde argentin, désormais à l’Inter Miami, après la cérémonie de lundi soir à Paris.

Évidemment, oui. Celui d’avant aussi, car il est venu après ce que nous avions réalisé avec la sélection argentine en Copa America. Mais celui-ci est bien plus spécial parce qu’il vient après avoir gagné la Coupe du monde, le titre le plus désiré pour quiconque. C’est un rêve devenu réalité pour moi, pour mes coéquipiers, pour tout un pays. Être à nouveau champion du monde, avec ce que cela signifie et surtout avec ce que cela signifie pour les Argentins, c’est spécial de ce point de vue là.