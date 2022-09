«On peut aussi fêter une victoire parfois» : Balotelli a profité des attraits des nuits lausannoises

Une vidéo circulant sur Twitter montre la nouvelle star de Sion, Mario Balotelli, apparemment en état d'ébriété, à la sortie d’une boîte de nuit de Lausanne. Sur les images, l’attaquant italien marche difficilement soutenu par un homme et une femme. Selon watson , l’individu pourrait être son coéquipier Giovanni Sio. Après quelques secondes, les trois disparaissent dans le parking situé sous l’esplanade du Flon.

On ignore d‘où proviennent les images, mais «20 Minuten» estime qu’elles pourraient avoir été tournées samedi dernier, quelques heures après la victoire du FC Sion sur la pelouse du FC Saint-Gall (2-1). Balotelli, 32 ans, avait fait sa 2e apparition sous le maillot sédunois à cette occasion rentrant à la 63e minute et manquant de peu d’inscrire son premier but en Super League.