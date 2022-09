Football: «Balotelli a une angine, il n’y a aucune affaire au FC Sion!»

Un coup de fil à Christian Constantin confirme qu’il n’y a aucun problème au FC Sion, au contraire. «Mario Balotelli a eu un début de bronchite, explique le président. Lundi il est venu vers moi et m’a dit qu’il n’était pas très bien, qu’il avait mal à la gorge. Du coup je l’ai envoyé chez le toubib et il s’est soigné avec des antibiotiques jusqu’à jeudi soir. Il sera à l’entraînement ce samedi matin. Il n’y a rien de spécial.»

L’international transalpin a d’ailleurs publié sur Instagram s’affichant sur son canapé avec une vue magnifique et sur sa table de télévision des «M & M’S» et du Ice Tea. Il va mieux.

Qu’on se le dise: Mario Balotelli n’a donc pas été suspendu par son club pour son débordement nocturne. «Vous êtes malades, se marre Christian Constantin. Pourquoi l’aurais-je sanctionné après une victoire? On a gagné à Saint-Gall et ils étaient dix de l’équipe à aller boire un verre au Flon et ciao. Cela prouve qu’il y a un bon esprit d’équipe à Sion, non? Et puis on faisait la même chose, nous!»