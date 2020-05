La rupture est proche

Balotelli ne s’est pas présenté à l’entraînement

Le buteur italien a encore fait des siennes. Brescia pourrait rompre son contrat.

Déjà pointé du doigt pour avoir pris à la légère sa préparation durant le confinement, l’attaquant semble à nouveau glisser sur une pente savonneuse. «Mario est un garçon particulier. Il apparaît évident que, dans sa tête, il n'est plus avec nous», a soupiré le président de Brescia, Massimo Cellino, dans la «Gazzetta dello sport». Avant d’ajouter: « Je l'aime et j'espérais que l'air de chez lui et la volonté de retrouver la sélection lui feraient du bien. On est tous déçus »