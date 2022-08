Football : Balotelli s’embrouille avec son entraîneur

Longtemps dans le viseur du FC Sion, le cas de Mario Balotelli a beaucoup fait parler de lui cet été. Entre le club sédunois et le joueur italien, c’est un véritable feuilleton qui s’est déroulé sous nos yeux. Et avec Mario, quand il n’y en a plus, il y en a encore. Mais cette fois, rien à voir avec la formation valaisanne.