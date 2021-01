Mali : Bamako et Paris assurent n’avoir tué que des djihadistes dans la frappe aérienne

Des villageois maliens disent avoir été la cible d’une frappe aérienne, dimanche, qui aurait atteint une fête de mariage et fait plusieurs victimes.

Ces frappes s’inscrivent dans une opération conjointe appelée Éclipse et menée par les forces maliennes, françaises et du G5 Sahel dans cette vaste zone dite des Trois frontières (Mali, Burkina Faso, Niger). (Photo SOULEYMANE AG ANARA / AFP)

Après avoir indiqué en début de semaine qu’une patrouille d’avions de chasse français avait frappé un rassemblement de djihadistes et «neutralisé» plusieurs dizaines d’entre eux à l’ouest d’Hombori (donc dans le même secteur), l’état-major français s’est fendu d’un communiqué jeudi soir pour souligner que «les allégations consécutives à la frappe relèvent de la désinformation» et qu’«aucun dommage collatéral, aucun élément constitutif d’un rassemblement festif ou d’un mariage n’a été observé».

Selon l’état-major français, «plus d’une heure avant la frappe, un drone Reaper a détecté une moto avec deux individus au nord de la RN16 (axe routier reliant Bamako à Gao, ndr). Le véhicule a rejoint un groupe d’une quarantaine d’hommes adultes dans une zone isolée. L’ensemble des éléments renseignement et temps réel ont permis d’identifier formellement ce groupe comme appartenant à un GAT (groupe armée terroriste, ndr)» et «l’observation de la zone pendant plus d’une heure et demie a également permis d’exclure la présence de femmes ou d’enfants».