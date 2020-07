Mali

Bamako face à l'inconnu après ses pires troubles depuis des années

Fermeté et dialogue du côté du président malien, appel à poursuivre la mobilisation chez ceux qui réclament sa démission: les tensions demeurent fortes et les positions figées au lendemain des troubles à Bamako.

La capitale malienne a connu vendredi sa pire journée de turbulences civiles depuis des années, marquée par au moins deux morts et des attaques contre des symboles aussi éminents du pouvoir que le Parlement et la télévision nationale.

Ces évènements aux lendemains imprévisibles ajoutent à la volatilité d'une situation qui alarme les alliés du Mali, inquiets d'un élément déstabilisateur de plus dans un pays confronté au jihadisme et à une série de défis majeurs, dans une région elle-même tourmentée.

Nombre d’arrestation non divulgué

Les forces de sécurité sont intervenues en nombre lors d'une réunion d'opposants réunis pour examiner comment poursuivre «avec le mot d'ordre de la désobéissance civile» et préparer des initiatives pour «aller libérer nos camarades» arrêtés, a dit un de leurs porte-parole, Kaou Abdramane Diallo.

Les membres des forces de sécurité «cherchaient des hommes avec des armes, ils sont venus à bord de voitures et ont défoncé le portail», a dit sous le couvert de l'anonymat un membre du mouvement présent sur les lieux. Trois jeunes ont été arrêtés, a-t-il dit.

Depuis vendredi, les autorités restent silencieuses sur les arrestations. Deux des principaux chefs de la contestation, Issa Kaou Djim et Clément Dembélé, ont été interpellés vendredi soir selon leur mouvement.

Le président Ibrahim Boubacar Keïta, alias IBK, point focal de l'animosité, a tenu dans la nuit un message de fermeté et de dialogue. Il maintiendra la sécurité «sans faiblesse aucune», mais il est prêt à faire tout ce qui est «en (son) pouvoir en vue d'apaiser la situation».

Depuis le début de la crise il y a quelques semaines, aucune de ses ouvertures n'a apaisé la contestation qui, au contraire, a pris sa tournure la plus violente vendredi.

«Nous restons mobilisés parce que la répression renforce notre détermination et nous allons continuer avec notre mot d'ordre jusqu'à la fin du régime IBK qui est un cancer pour tout le Mali», a dit Kaou Abdramane Diallo, un porte-parole de la coalition hétéroclite de chefs religieux et de personnalités du monde politique et de la société civile qui mène le mouvement.