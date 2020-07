France

Bambino, 400 kg, le taureau qui ne voyage qu’en cabriolet

Un automobiliste a fait le buzz, dimanche, sur les routes du sud de la France, en transportant un magnifique bovin dans son cabriolet.

Le propriétaire de Bambino, 400 kilos, a accepté de répondre aux questions de France Bleu Gard Lozère. «Il (Bambino) s’est échappé de là où il était et comme il n’avait plus trop de repères, il a cherché sa route, un peu comme un chien errant», a indiqué Benjamin Bantzé, dont on apprend qu'il a recueilli l’animal abandonné par sa mère à sa naissance, en 2014.