Vaud : Bambins laissés pour compte alors qu’il dort en prison

Pour avoir giflé et menacé un homme avec une barre métallique et une scie à métaux, un homme de 31 ans a purgé une peine de semi-détention à la prison du Simplon, à Lausanne, de juin 2019 à mars 2020. Bénéficiant de la garde exclusive de ses fils âgés de 2 à 4 ans, il partait alors dormir derrière les barreaux trois fois par semaine en les laissant avec des «jeunes baby-sitters sans formation particulière» et parfois seuls, relate 24 heures. Ceci, sans que les autorités compétentes ne soient mises au courant.