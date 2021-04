Pool via REUTERS

Patrick Bamford, entre Ozan Kabak et Fabinho, n’a pas marqué lundi soir lors du match nul de Leeds face à Liverpool (1-1).

De retour en Premier League après 16 ans, Leeds occupe actuellement le 10e rang de classement avec 46 points et fait aussi bien qu’Arsenal. L’entraîneur Marcelo Bielsa est bien évidemment l’un des rouages essentiels de cette réussite, tout comme ses joueurs Dallas, Raphina ou Harrisson. Mais la vedette incontestable des Peacocks se nomme Patrick Bamford. L’attaquant est le meilleur buteur de l’équipe avec 14 réussites, mais également le meilleur passeur avec 7 assists.

Ses statistiques parlent pour lui, mais le joueur de 27 ans a mis longtemps avant d’exploser sur la scène anglaise du football. Entre 2012 et 2018, son club de Chelsea l’a prêté dans six clubs différents!

Il joue du piano, du violon et du saxophone

Mais la plus grande particularité de Patrick Bamford se situe ailleurs. Avant de devenir professionnel du ballon rond, celui qui est maintenant à la porte de l’équipe nationale anglaise, a dit non à l’université d’Harvard. Car le centre-avant est une forte tête. À 16 ans, il parlait couramment trois langues étrangères: le français, l’allemand et l’espagnol.