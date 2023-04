Asie du Sud-Est: Ban Ki-moon en visite dans une Birmanie en crise

Le Sud-Coréen Ban Ki-moon et son équipe sont «arrivés à Naypyidaw par avion hier soir», a rapporté le journal d’État «Global New Light of Myanmar», sans donner de détails sur le contenu de cette visite. L’ancien chef de l’ONU fait partie des «Sages» («The Elders»), un groupe de personnalités internationales œuvrant pour le règlement de conflits dans le monde. Il a été accueilli par les vice-ministres de la Défense et des Affaires étrangères.