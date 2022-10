Rossens (FR) : Bancomat attaqué à l’explosif: des recherches sont en cours

Une habitante de Rossens (FR) nous a signalé qu’un bancomat avait été attaqué à l’explosif dans la nuit de jeudi à vendredi. La police cantonale confirme que les faits sont survenus à 2h15 du matin et qu’aucune victime n’est à déplorer. Les dommages matériels ne sont, pour l’heure, pas chiffrés. «La manière et les moyens utilisés pour l’explosion font l’objet d’investigations. Un dispositif de recherches a été mis en place et une enquête est en cours», indiquent les forces de l’ordre.