TV : Bande-annonce et date de sortie pour «Moon Knight»

Le «Batman» des studios Marvel débarquera en mars 2022 sur Disney+, sous forme de série.

La première bande-annonce de la série Marvel «Moon Knight» avec Oscar Isaac dans le rôle titre est sortie dans la nuit de lundi à mardi 18 janvier 2022. Et en bonus, une date de sortie: le 30 mars 2022 sur Disney+.

Le trailer psychédélique se déroule au son d’un remix de «Day 'n' Night» de Kid Cudi . Steven (Oscar Isaac) a des troubles du sommeil et ne parvient pas à faire la différence entre ses rêves et la réalité. Lorsqu’une certaine Layla l’appelle, il ne comprend pas pourquoi elle l’appelle Marc…

L'actrice égyptienne May Calamawy et Ethan Hawke (dans le rôle du grand méchant Arthur Harrow) sont aussi au casting de la série de Jeremy Slater. Attendu au tournant, Le Chevalier de la Lune est bien connu par les fans de comics pour ses troubles mentaux et pour la noirceur qu’il dégage.