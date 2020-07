Cinéma

Poly s’élance au galop sur grand écran

Découvrez la première bande-annonce de l’adaptation cinématographique du feuilleton culte des années 1960, signée Nicolas Vanier

Après «Belle et Sébastien», le réalisateur français Nicolas Vanier s’attaque à l’adaptation pour le cinéma d’un autre feuilleton culte du petit écran des années 1960: «Poly». À l’époque, cette série en treize épisodes signée Cécile Aubry, celle-là même qui avait écrit et mis en scène «Belle et Sébastien», avait pour interprète principal Mehdi, le fils de la réalisatrice.