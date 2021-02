Virgil : «Bande de fous, je vais tous vous gommer»

Interné de force, le candidat de téléréalité Virgil a choqué ses fans en s’emportant comme jamais contre ses collègues.

Tout semble s’effondrer autour de Virgil Pignon. Interné de force dans un hôpital psychiatrique à la suite d’une soirée le jour de la Saint-Valentin, le candidat des «Anges 12» est plus furieux que jamais. Le 15 février 2021, l’ex-copain d’Hillary a posté des vidéos depuis la clinique où il insulte ceux qu’il a croisés dans le milieu de la téléréalité. «Bande de fous, je vais tous vous gommer, lance-il face à la caméra. Je suis seul contre tous maintenant. Bizarrement quand j’étais au top, tout le monde m’appelait. Maintenant que j’ai des problèmes et que je n’ai plus d’argent et que je ne suis plus à la mode, il n’y a plus personne. La téléréalité, c’est un monde de putes. Je vous baise toutes. Que ce soit Léana, Jessica Thivenin, Nabilla…»

Et le Français de 28 ans, vu aussi dans «Moundir et les apprentis aventuriers» ou dans «Les Marseillais VS le reste du monde», de continuer son coup de gueule: «J’ai été gentil pendant longtemps. Maintenant, je vais vous montrer mon vrai visage. Mon but, c’est de finir en prison, avec les fous comme moi!» Virgil, qui avait déjà été interné en juillet 2020 pour dépression, s’est ensuite adressé à Cyril Hanouna dans son message: «Tu peux m’inviter dans le prochain «Touche pas à mon poste» pour que j’explique que tout mon entourage me met en psychiatrie alors que je n’ai rien fait?» Une fois sorti du centre hospitalier, Virgil a écrit dans une story Instagram: «Après avoir vu la police pour conduite en état d’ivresse et l’hôpital pour troubles bipolaires, je quitte définitivement les réseaux sociaux pour la 10e fois cette année.»

Bouleversé par la détresse du jeune homme, Sofiane, ex-candidat de téléréalité, a tenu à lui apporter son soutien par le biais d’une vidéo dans une story Instagram: «Cela me touche beaucoup, ça me fait de la peine parce que c’est quelqu’un de lumineux et de plus fort que ça. Virgil, si tu écoutes ce message, sois plus fort, t’es un combattant, un boxeur. Ne baisse pas les bras. Prends soin de toi, j’espère que ça va bien se passer pour toi dans le futur.» Reste à savoir s’il suivra son conseil.