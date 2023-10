Bande de Gaza: Israël se prépare à l’offensive, les évacuations se poursuivent

La guerre entre Israël et le Hamas a été déclenchée après une attaque sanglante et sans précédent lancée le 7 octobre par le Hamas contre le territoire israélien. Plus de 1400 personnes ont été tuées en Israël, en majorité des civils, selon un dernier bilan israélien. Les représailles israéliennes ont tué au moins 2670 personnes à Gaza, en majorité des civils palestiniens, dont des centaines d’enfants, selon les autorités locales.

Dimanche, au neuvième jour du conflit, l’armée de l’air israélienne a bombardé sans relâche des cibles dans la bande de Gaza, alors que les combattants du Hamas ont continué de tirer des roquettes en direction d’Israël. Face aux frappes aériennes et après les appels de l’armée à évacuer le nord de la bande de Gaza, plus d’un million de personnes ont été déplacées en une semaine dans ce territoire de 362 km2, qui compte au total 2,4 millions d’habitants, selon l’ONU.

L’armée israélienne a confirmé qu’elle se préparait à une «prochaine étape» de son opération de représailles contre le Hamas, responsable de l’attaque la plus meurtrière depuis la création d’Israël, se disant dans l’attente d’une «décision politique». Ces préparatifs inquiètent au plus haut point la communauté internationale, qui redoute que le conflit embrase la région. Au Caire, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a assuré que les alliés arabes des États-Unis ne voulaient pas de débordement du conflit.

«Grave erreur»

Les États-Unis ont également enjoint à l’Iran, un allié du Hamas et du Hezbollah libanais, de ne pas étendre le conflit. L’Iran a prévenu que «nul ne peut garantir le contrôle de la situation et la perspective d’un élargissement du conflit» si Israël envahit Gaza. La tension monte dangereusement à la frontière entre le Liban et Israël, où les accrochages meurtriers se multiplient entre le Hezbollah et l’armée israélienne.