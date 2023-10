Gaza: Une succession de guerres avec Israël depuis 15 ans 

Ce samedi, Israël est de nouveau «en guerre», a annoncé son Premier ministre Benjamin Netanyahu, alors que des milliers de roquettes ont été tirées depuis Gaza et que des combats faisaient rage autour de l’enclave entre l’armée israélienne et des combattants palestiniens infiltrés. Retour sur quinze années d’affrontements.

«Plomb durci»

Le 18 janvier, un cessez-le-feu met fin à l’opération. Quelque 1400 Palestiniens et 13 Israéliens ont été tués. En juillet, Amnesty International publie un rapport accablant sur l’offensive, accusant à la fois Israël et le Hamas de «crimes de guerre».

«Pilier de défense»

Le 14 novembre 2012, l’armée israélienne lance l’opération «Pilier de défense» contre les groupes armés à Gaza, qui débute par l’assassinat ciblé du chef des opérations militaires du Hamas, Ahmad Jaabari. En huit jours de frappes aériennes intensives, plus de 170 Palestiniens meurent, dont une centaine de civils. Six Israéliens, dont quatre civils, sont tués.

L’armée israélienne dit avoir frappé 1500 cibles, dont 19 centres de commandement. Plus de 900 roquettes lancées de Gaza ont atteint Israël, plus de 400 autres ont été interceptées. Les Brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas, affirment avoir tiré à elles seules plus de 1500 roquettes.

«Bordure protectrice»

Le 8 juillet 2014, Israël lance l’opération «Bordure protectrice» pour faire cesser les tirs de roquettes et détruire les tunnels creusés depuis Gaza. Le 26 août, après 50 jours de guerre, le Hamas et Israël concluent un accord de cessez-le-feu, négocié par l’intermédiaire de l’Égypte.

«Gardien des murs»

Après d’intenses tractations diplomatiques, un cessez-le-feu entre en vigueur le 21 mai. En 11 jours, le Hamas et le Jihad islamique, mouvements palestiniens qualifiés de «terroristes» par Israël, l’Union européenne et les États-Unis, ont lancé plus de 4300 roquettes, des tirs d’une intensité inégalée contre Israël. 90% des projectiles ont été interceptés par son bouclier antimissile. Les affrontements ont fait au moins 232 morts côté palestinien, dont 65 enfants, et 12 morts en Israël, dont un enfant de six ans et une adolescente de 16 ans.