Concert de sirènes mercredi en début d’après-midi dans le quartier des Acacias. Plusieurs voitures de police ont quadrillé le secteur, gyrophares enclenchés et sirènes hurlantes. «Vers 14h30, on nous a signalé une dizaine de jeunes armés de bâtons se déplaçant aux alentours de la rue Gustave-Revilliod, détaille Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police cantonale. Plusieurs patrouilles se sont donc déplacées pour les localiser et les identifier.»