Âgés de 20 à 40 ans, ils auraient pris part à au moins quinze attaques en explosant les distributeurs de billets avec du gaz, en France voisine et en Suisse, principalement dans le canton de Vaud. La série d’attaques a commencé en octobre dernier et, après une accalmie due au confinement, a repris dès la fin mai. Les quatre malfrats présumés ont été présentés lundi au Parquet de Lyon et placés en détention provisoire. Le quotidien français relève la «collaboration fructueuse» avec les policiers suisses.