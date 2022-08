Vaud : Banderoles anti-initiative «Pour une Suisse sans élevage intensif» volées

Selon l’Association vaudoise de promotion des métiers de la terre, cet incident n’est pas isolé. En une nuit, ce sont plusieurs dizaines de bâches et de panneaux qui ont disparu, communique la faîtière des agriculteurs. Cette série de vols fait suite à de nombreuses déprédations commises contre des affiches et du matériel installé par les militants.



De tels incidents avaient déjà émaillé la campagne contre les initiatives dites « phytos » en mai 2021. Un char arborant des banderoles «2x non aux initiatives phytos extrêmes» avait notamment été incendié à Villars-le-Grand.



Par ailleurs, Prométerre s’est dite «inquiète de voir certains soutiens de l’initiative contre l’élevage considérer que tous les moyens, même illégaux, sont bons pour faire avancer leur cause. Les vidéos de propagande – prises de nuit et par effractions répétées dans des fermes vaudoises – qui ont été diffusées par des organisations militantes ont donné un très mauvais signal à certains activistes.»