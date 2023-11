Bangladesh: Affrontements entre police et ouvriers du textile

Des affrontements ont toutefois éclaté dans la ville industrielle d’Ashulia, à l’ouest de Dacca, lorsque 10’000 ouvriers ont tenté d’empêcher leurs collègues de reprendre leur poste. «Ils ont lancé des pierres et des briques sur des policiers et des usines, et ont tenté de bloquer les routes», a déclaré à l’AFP le chef de la police d’Ashulia, Mohammad Sarowar Alam. «Nous les avons dispersés en tirant des gaz lacrymogènes.»

Au total, 1500 policiers avaient été déployés sur place et dans la ville voisine Savar, a-t-il ajouté. Les ouvriers ont également repris leurs postes à Gazipur, ville industrielle en banlieue de Dacca où les manifestations ont été les plus violentes, a affirmé le chef de la police locale, Sarwar Alam.

H&M, Zara, Levi’s…

Parmi les centaines d’établissements fermés figuraient «les plus grandes usines du pays, qui fournissent toutes les grandes marques occidentales», a affirmé vendredi Kalpona Akter, présidente de la Fédération des travailleurs de l’industrie et de l’habillement du Bangladesh. Ces usines fournissent des marques ou des distributeurs tels que «Gap, Walmart, H&M, Zara, (le groupe) Inditex (dont Zara fait partie, ndlr), Bestseller, Levi’s, Marks and Spencer, Primark et Aldi», selon Kalpona Akter.