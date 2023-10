Usines au Bangladesh attaquées: un salaire 3 fois plus haut demandé

Au Bangladesh, une personne est morte et des dizaines d’usines ont été attaquées, lundi, lors de manifestations de milliers d’ouvriers de l’industrie textile pour de meilleurs salaires. Les revendications portent sur un quasi-triplement du salaire minimum dans ce secteur clé de ce pays d’Asie du Sud-Est, l’un des plus grands exportateurs de vêtements au monde.

Au moins 10’000 ouvriers ont quitté leur poste et manifesté dans la ville industrielle de Gazipur, 7000 autres sont descendus dans la rue à Ashulia et Hemayetpur, toutes trois proches de la capitale Dacca, a indiqué la police, qui a fait usage de gaz lacrymogènes.

Le dirigeant du Syndicat de l’habillement de la région d’Ashulia, Mohammad Ibrahim, a contesté ces chiffres et estimé les manifestants à au moins 100’000 au total. «Les manifestants ont vandalisé les usines et tenté de forcer les ouvriers à les rejoindre», a déclaré Sarwar Alam, chef de la police de la zone industrielle à Gazipur, ajoutant qu’au moins 40 usines avaient été endommagées. «Un travailleur de l’habillement a été blessé durant les affrontements; il est mort alors qu’il était transporté à l’hôpital.»

Les manifestants ont brisé des vitres et endommagé des meubles. «Ils ont lancé une pluie de cailloux sur nos hommes, et certains policiers ont été blessés. Nous avons tiré des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes pour disperser les travailleurs», a poursuivi le responsable de la police.