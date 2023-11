Bangladesh: Les ouvriers doivent faire avec un salaire de 100 fr.

La Première ministre du Bangladesh , Sheikh Hasina, a refusé toute nouvelle hausse du salaire minimum des ouvriers du textile qui continuent d’exiger qu’il soit quasiment triplé, après plus de dix jours de manifestations et de heurts avec la police. «Je dirais aux ouvriers du textile qu’ils doivent travailler et faire avec cette augmentation de salaire, ils devraient continuer leur travail», a déclaré Sheikh Hasina, lors d’une réunion de son parti, la Ligue Awami, tard jeudi soir.

Menace sur l’emploi

Mais la Première ministre a argumenté que la hausse proposée au secteur du textile était bien supérieure à celle d’à peine 5% dont ont bénéficié les fonctionnaires. Au moins trois ouvriers sont morts et six policiers ont été blessés et plus de 70 usines ont été saccagées, selon la police, en un peu plus de dix jours de violentes manifestations. La puissante femme politique a déploré que 19 usines aient été «attaquées et détruites», soulignant qu’il s’agissait d’entreprises qui «leur donnaient la subsistance, de la nourriture et du travail».