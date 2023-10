Bangladesh: nouveaux heurts entre la police et des ouvriers du textile en grève

De nouveaux heurts ont éclaté mardi au Bangladesh entre la police et des milliers d’employés réclamant des hausses de salaires dans l’industrie textile qui fournit de grandes marques occidentales, au lendemain de manifestations ayant fait au moins deux morts. «Les ouvriers sont descendus dans la rue car leurs salaires ne peuvent plus couvrir la hausse des dépenses alimentaires», a déclaré Al Kamran, un haut responsable syndical du secteur textile à Ashulia (centre).

Selon le responsable policier, les manifestants ont incendié mardi des pneus, vandalisé des usines en brisant des fenêtres et bloqué une autoroute importante reliant la zone industrielle à la capitale Dacca, incitant les forces de l’ordre à faire usage «de gaz lacrymogènes et à tirer des balles en caoutchouc». Aucun blessé n’a été signalé, selon lui.

Plusieurs usines vandalisées, selon la police

Toujours selon la police, des milliers d’ouvriers ont aussi abandonné leur poste et vandalisé plusieurs usines à Mouchak et Bhograr More à Gazipur, où se trouvent plus d’un millier d’usines qui fabriquent des vêtements pour des marques telles qu’Adidas, H&M et Gap. Le Bangladesh est l’un des plus grands exportateurs de vêtements au monde, l’industrie représentant 85% des 55 milliards de dollars d’exportations annuelles de ce pays d’Asie du Sud.