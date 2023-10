Un mort lors d’une manif contre la Première ministre au Bangladesh

«Frappé à la tête»

Plus de 100’000 sympathisants des deux principaux partis d’opposition du pays, selon la police, avaient organisé des rassemblements, interdits, dans la capitale Dacca pour réclamer la démission de Sheikh Hasina et laisser place à un gouvernement neutre pour superviser les prochaines élections. La police a fait usage de gaz lacrymogènes et tiré des balles en caoutchouc pour disperser ces rassemblements organisés par le principal parti d’opposition, le Parti nationaliste du Bangladesh (BNP), et le plus grand parti islamiste du pays, le Jamaat-e-Islami, ont constaté des journalistes de l’AFP.