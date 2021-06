Banks est habitée par le mal dans son nouveau clip

Nouveau single : Banks revient, habitée par le mal

La chanteuse a publié le single «The Devil». Dans le clip, Banks incarne le diable.

La Californienne Banks a dévoilé le 16 juin 2021 le single «The ­Devil», premier inédit depuis la sortie de l’album «III» en 2019. Plus que la chanson, qui évoque «un réveil de l’esprit et du corps après une rupture traumatique», c’est son clip réalisé avec de gros moyens qui est marquant.

Dans celui-ci, inspiré par les films «Dracula» de Francis Ford Coppola et «La mort vous va si bien» de Robert Zemeckis, on voit la chanteuse de 33 ans incarner Lucifer. «Cette vidéo montre le monde tordu, surréaliste et ludique dans lequel j’existe en tant que diable. Dans ce monde, je danse, vole et joue avec mes sœurs démoniaques», a dit laconiquement Banks dans un communiqué.