Street art : Banksy revendique neuf nouvelles œuvres apparues en Angleterre

Dans un clip posté vendredi sur son compte Instagram, l’artiste anglais confirme qu’il est l’auteur de récents graffitis découverts au Royaume-Uni.

Faisant écho à la crise environnementale, une peinture réalisée au pochoir présente trois enfants, dont l’un écope avec un seau, sur une barque de tôle ondulée reposé contre un mur de briques verdi, avec l’inscription «We’re all in the same boat» (nous sommes tous dans le même bateau).