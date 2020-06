Paris

Banksy volé au Bataclan: six personnes inculpées et écrouées

La réalisation attribuée au célèbre artiste de street art avait été dérobée en 2019 avant d’être retrouvée en Italie en 2020. Deux personnes ont été inculpées pour vol en bande organisée et les quatre autres pour recel de vol en bande organisée.

Six personnes, soupçonnées d’avoir volé en 2019 au Bataclan une oeuvre attribuée à Bansky et qui a été retrouvée récemment en Italie, ont été inculpées vendredi et placées en détention provisoire, a-t-on appris samedi de sources judiciaire et policière.