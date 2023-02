États-Unis : Bannie de l’école de ses enfants pour ses photos osées

Se sentant humiliée, Victoria dit avoir pleuré pendant plus d’une heure. Attachée à son activité de bénévole dans l’établissement, la mère de famille avait plein de projets réjouissants devant elle. Elle devait notamment participer à une expérience scientifique et aider à la décoration des couloirs de l’école. Victoria a engagé un avocat, qui a envoyé une lettre à la direction pour demander la réinsertion de sa cliente. Plus d’un an après, rien n’a bougé.