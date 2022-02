Genève – Bannie de tout vol Easyjet pour une mystérieuse raison

Pourquoi Easyjet empêche-t-elle Nassiba de réserver un vol dans ses avions sans lui en donner la raison? Cette question, l’étudiante en droit genevoise se l’est posée fin janvier, en butte au silence de la compagnie, allant jusqu’à imaginer que son origine afghane expliquait peut-être son bannissement. Il s’avère que la raison était financière. Mais le mystère entretenu autour de son cas assied la jeune femme. «J’aurais aimé qu’on me le dise!»

Trois cartes rejetées

Nassiba avait réalisé le hic en réservant un vol pour Madrid, prévu mi-février, pour elle et une amie. Par trois fois, elle a tenté d’acheter les billets, par trois fois l’argent a été retourné et la réservation annulée. Elle a pourtant utilisé sa carte, puis celle de son amie, enfin celle d’un tiers, pour le même résultat. C’est bien son nom qui coinçait. Deux fois, elle a appelé Easyjet. «Ils m’ont dit ne pas pouvoir me donner la raison.»