Genève - Bannir la cigarette, dans la pratique l’affaire se corse

S’allumer une cigarette devant l’université ou à un arrêt de bus, ce sera de l’histoire ancienne samedi, date de l’entrée en vigueur de la modification de la loi sur l’ interdiction de fumer . Fini la fumée aux abords des écoles et autres lieux de formation, aux arrêts des transports publics (TPG), pataugeoires, piscines, patinoires, aires de jeu et terrains de sport, y compris pour les spectateurs.

Rien n’est encore prêt

À J-2, sur le terrain, la mise en application en est à ses balbutiements et les difficultés sont nombreuses. Au Département de l’instruction publique, qui gère 338 bâtiments dont deux tiers sont scolaires, les préaux constituent un défi. «Leur diversité architecturale et leurs positions dans la cité posent une multitude de problématiques qui mettront un peu de temps à se résoudre.» Il faudra pas moins de cinq mois pour mettre en place toutes les mesures, soit pour la prochaine rentrée scolaire, fin août.

Chacun fait à sa sauce

Au sein des communes, pas d’approche collective, chacune fera à sa sauce, «en fonction de sa propre politique», indique Gilbert Vonlanthen, président de l’Association des communes genevoises (ACG) et maire de Bernex. Concernant sa municipalité, «le premier exercice, qui n’est pas des plus simples, sera d’identifier tous les lieux concernés. Il faudra prévoir une signalétique et bien communiquer auprès de la population.» Dernière étape, les contrôles, avec une police municipale qui sera habilitée à verbaliser les contrevenants.

Un travail décentralisé

À la Ville de Genève, on prévoit aussi un travail décentralisé. Les aires de jeu et préaux seront pris en charge par le Service des écoles et les pataugeoires par celui des espaces verts. Le Département de la sécurité et des sports, lui, s’occupera des centres sportifs, où «aucune mesure spécifique n’a été prise à ce jour», précise son porte-parole, Cédric Waelti.