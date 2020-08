Mobile

Bannir WeChat de l'App Store pourrait faire mal à Apple

Selon un célèbre analyste, les livraisons d’iPhone pourraient chuter lourdement en Chine si l’administration Trump mettait à exécution ses plans d’interdire l’app.

La décision de l’administration Trump de bannir les apps chinoises TikTok et WeChat pourrait avoir de fâcheuses conséquences sur des producteurs de smartphones comme l’américain Apple. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, dans le pire des deux scénarios envisagés, qui verrait la firme à la pomme contrainte de retirer l’app WeChat de sa boutique en ligne App Store au niveau mondial; les livraisons d’iPhone pourraient alors s’effondrer de 25 à 30% en Chine, rapporte le site macrumors.com .

«Parce que WeChat est devenu une nécessité au quotidien en Chine, en intégrant des fonctions telles que la messagerie, le paiement, le commerce électronique, les réseaux sociaux, la lecture d’actualités et la productivité, si c’est le cas, nous pensons que la livraison de produits matériels d’Apple sur le marché chinois va diminuer de manière significative. Nous estimons que les expéditions annuelles d’iPhone seront revues à la baisse de 25 à 30% et que les expéditions annuelles d’autres appareils matériels d’Apple, notamment les AirPods, iPad, Apple Watch et Mac, seront revues à la baisse de 15 à 25%.»