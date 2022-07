HYGIÈNE DENTAIRE: Bannissez ces aliments si vous voulez éviter les caries!

Le sucre et les dents ne font pas bon ménage. Ce n’est toutefois pas le sucre en soi qui est mauvais, mais les bactéries se trouvant dans la bouche, qui se nourrissent de ce sucre et le transforment en acides qui attaquent l’émail des dents. Sa consistance collante permet aux bactéries d’adhérer plus facilement à la surface des dents. Alors, quels sont les aliments qui attaquent particulièrement l’émail?

Il n’y a pas que les ingrédients des aliments qui favorisent la formation de caries, mais aussi leur consistance:

Sucre industriel et farine blanche sont la combinaison parfaite pour la formation de caries. Pexels / Adam Kontor

Sucre et amidon

Le sucre blanc industriel, le glucose et le fructose sont rapidement dégradés par les bactéries cariogènes, ce qui offre une surface d’attaque. Lorsque vous faites vos courses, veillez à éviter autant que possible les produits contenant du saccharose (sucre de table), du glucose, du sirop de glucose (sucre de raisin), du maltose ou de l’extrait de malt (sucre de malt).

L’amidon abîme également les dents: tous les glucides faciles à digérer comme la farine blanche (contenue, par exemple, dans le pain blanc, les pizzas, les gâteaux, les biscuits, les chips et les pâtes blanches) et le sucre se déposent sur la surface des dents et servent de nourriture aux bactéries responsables de caries.

Ce qui est bon au goût ne l’est pas forcément pour les dents. Il convient d’effectuer un brossage immédiatement après avoir consommé des aliments riches en sucre et en amidon, tels que les pizzas. Pexels / vincent Rivaud

Boissons et aliments acidulés

Le jus d’oranges frais est bon pour la santé, mais sa consommation excessive est malheureusement nuisible pour les dents. Car l’acidité du jus attaque l’émail. À long terme, les boissons très acidulées ne sont donc pas bonnes pour les dents. Il n’y a pas que les boissons, mais aussi certains aliments qui contiennent des acides, notamment les fruits, le vinaigre, le ketchup, les jus de fruits, les sodas et autres boissons non alcoolisées, les boissons énergétiques, l’alcool et tous les produits contenant de l’acide ascorbique (vitamine C).

Il faut manger des fruits pour être en bonne santé. Après en avoir mangé, il est toutefois recommandé de se rincer la bouche avec de l’eau et d’attendre 30 à 60 minutes avant de se brosser les dents. Pexels / Ksu & Eli

Sucreries collantes et élastiques

Bonbons au caramel, barres de chocolat, oursons gélifiés et bonbons acides: les sucreries collantes et élastiques, tout comme le miel, collent particulièrement longtemps aux dents et augmentent ainsi le risque de développer des caries. De plus, les aliments collants se retrouvent plus facilement piégés dans les interstices des dents, ce qui est également cariogène.

Plus jamais de confiseries sucrées ou acides?

Pour beaucoup, ne manger plus que des légumes ou des céréales complètes n’est sans doute pas une solution. Il convient cependant de suivre quelques conseils pour préserver vos dents autant que possible.

Mieux vaut se faire plaisir une bonne fois pour toute en mangeant notamment des sucreries juste après le repas du soir que de grignoter de façon continue entre les repas. Pexels / Karolina Grabowska

S’il y a des aliments sucrés ou acides au menu: