États-Unis Bannon, proche de Trump, inculpé de détournement de fonds

La justice américaine soupçonne l’ancien conseiller de Donald Trump d’avoir utilisé pour lui des fonds destinés à construire un mur à la frontière avec le Mexique.

L'ex-conseiller de Trump Steve Bannon a été inculpé et arrêté jeudi pour détournement de fonds versés via un site de financement participatif pour la construction du mur promis par le président à la frontière du Mexique, a indiqué la procureure fédérale de Manhattan.

Ils se servaient

Les détournements ont commencé en décembre 2018, selon les enquêteurs. Alors qu'ils assuraient aux donateurs que tout l'argent levé via le site servirait à ériger le mur – symbole de la politique de durcissement migratoire de Donald Trump – Steve Bannon et les trois autres responsables détournaient une partie des fonds via une organisation à but non lucratif et une société écran, au moyen notamment de fausses factures, ont-ils ajouté.