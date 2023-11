Banque: UBS enregistre une perte de 785 millions

La grande banque UBS a enregistré une perte avant impôts de 255 millions de dollars (quelque 229 millions francs) au troisième trimestre 2023. Cela est dû aux coûts d’intégration liés au rachat du Credit Suisse , selon 20 Minuten . Corrigé de cela, cela aurait représenté un bénéfice de 844 millions. La grande banque l’a annoncé mardi. En résumé, le nouveau groupe UBS a enregistré une perte de 785 millions de dollars au troisième trimestre. «Les banques centrales ont cessé de relever les taux d’intérêt pour le moment, mais on ne sait toujours pas quel niveau de taux d’intérêt est approprié pour permettre à l’inflation de se rapprocher de sa fourchette cible. En conséquence, les perspectives de croissance économique, les valorisations des actifs et la volatilité des marchés restent difficiles à évaluer», indique le communiqué.

Les tensions géopolitiques persistantes, en particulier les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, ont encore accru l’incertitude quant aux perspectives économiques. «En plus des facteurs saisonniers normaux, cela aura probablement un impact sur les volumes de transactions pour les clients de gestion d’actifs et institutionnels au quatrième trimestre 2023.» UBS s’attend également à ce que ses clients réorientent leurs dépôts en espèces vers des placements à plus haut rendement, ce qui signifie que les revenus nets d’intérêts devraient se maintenir au même niveau qu’au trimestre précédent.