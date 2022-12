Suisse : Banques de sperme prises d’assaut depuis l’adoption du mariage pour tous

Depuis le 1er juillet, les couples lesbiens peuvent se marier et la demande pour avoir des enfants par insémination explose.

Les règles ont changé au 1er juillet de cette année. Depuis cette date, les couples homosexuels peuvent se marier et le don de sperme est également ouvert aux couples lesbiens. Six mois plus tard, la ruée vers les banques de sperme est importante.