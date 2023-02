Baptêmes lacustres interdits à Genève: le Tribunal fédéral est saisi

Genève : Baptêmes lacustres interdits: le Tribunal fédéral est saisi

Une église évangélique qui s’était vu refuser de pratiquer une cérémonie dans le lac a décidé de porter le cas devant la plus haute juridiction du pays.

L’église évangélique de Cologny a décidé de contester au Tribunal fédéral l’interdiction qui lui avait été faite de pratiquer un baptême dans le lac, rapporte la «Tribune de Genève». Elle s’élève ainsi contre une décision rendue le 20 décembre dernier par la justice genevoise. Celle-ci avait donné raison au Canton, qui avait refusé de délivrer une autorisation pour cette manifestation. Le motif était le suivant: selon la loi sur la laïcité adoptée en 2019, seules peuvent entretenir une relation avec l’Etat, et donc solliciter une autorisation, les églises ayant signé une déclaration où elles s’engagent à respecter les valeurs et règles découlant des droits fondamentaux et à accepter la primauté de l’ordre juridique suisse.