Concours : Baptiste Lecaplain

Tente de gagner deux billets pour le spectacle de Baptiste Lecaplain à Lausanne, le 18 décembre 2021.

Baptiste Lecaplain est de retour sur scène

« Le nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain « Voir les Gens » est comme une piscine à boules pour adultes : c’est fun, coloré et c’est ouvert à tout le monde. Et en plus vous pouvez garder vos chaussures ! »