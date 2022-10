relations irano-américaines : Baquer Namazi est arrivé à Oman

Le citoyen américain Baquer Namazi, bloqué sur le territoire iranien après avoir purgé une peine de prison, est arrivé mercredi à Oman en provenance de Téhéran, a indiqué son avocat. «Baquer et son cousin, qui voyage avec lui, sont arrivés», a déclaré Jared Genser. L’homme a été transporté de Téhéran à Mascate à bord d’un avion de l’armée de l’air du sultanat d’Oman, a indiqué sur Twitter le ministère des Affaires étrangères de ce pays du Golfe, qui joue régulièrement les médiateurs entre l’Iran et les pays occidentaux.

Sous fond de désaccord nucléaire

Les États-Unis ont fait pression pour la libération de Baquer Namazi, de son fils et de deux autres Américains dans le cadre des efforts visant à relancer l’accord sur le nucléaire conclu en 2015 entre l’Iran et des grandes puissances. «Il a été permis au citoyen américain Baquer Namazi, injustement détenu, de quitter l’Iran et son fils Siamak, lui aussi injustement détenu, a été autorisé à sortir de prison», avait indiqué plus tôt un porte-parole du département d’État américain. Baquer Namazi «n’a pas été autorisé à quitter le pays après avoir purgé sa peine, malgré sa demande répétée de soins médicaux urgents», a souligné ce porte-parole.