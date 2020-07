Israël

Bar Refaeli condamnée par la justice

Le top model israélien et sa mère ont été reconnues coupables de fraudes fiscales dans leur pays natal.

Bar Refaeli devra payer une grosse amende et faire des travaux d’intérêts généraux pendant neuf mois.

Le verdict est tombé: Bar Refaeli et sa mère, Tzipi, sont coupables de fraude fiscale. Lundi 20 juillet 2020, les deux prévenues ont été entendues devant le tribunal de Tel-Aviv, après avoir été accusées d’avoir fourni de fausses déclarations au fisc de leur pays natal. Ayant prétendu ne pas habiter en Israël, le top model de 35 ans et sa maman n’avaient pas déclaré d’importants revenus gagnés à l’étranger, mais aussi de somptueux cadeaux comme un appartement ou des voitures de luxe, afin d’éviter de payer des taxes entre 2009 et 2012. Ainsi, ce sont près de 7,2 millions de francs qui auraient été cachés au fisc israélien.