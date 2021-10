Télévision - Barack Obama et Bruce Springsteen dans «Quotidien» le 2 novembre

Barack Obama (à gauche) et Bruce Springsteen (ici en 2016) sont en pleine tournée promotionnelle de leur livre, «Born in the USA».

Le 44e président des États-Unis (60 ans) et le célèbre chanteur (72 ans) sont en pleine promotion de leur ouvrage, «Born in the USA», une conversation entre les deux hommes «sur la vie, la musique et l’Amérique». Sur le plateau de «Quotidien», ils livreront également leur «regard sur l’état du monde et sur la situation de la France​», selon le communiqué de l’émission.