États-Unis : Barack Obama enflamme la toile avec un panier à trois points

L’ancien président américain, venu soutenir Joe Biden en campagne dans le Michigan, s’est illustré dans une salle de basket. En tenue de ville, qui plus est!

Il le reçoit à l’extérieur du terrain, prend un dribble, se cale derrière la ligne à trois points et shoote. La balle traverse le filet, tandis que retentissent plusieurs cris d’enthousiasme, dont celui de Joe Biden.

«C’est comme ça pour moi!» («That’s what I do»), lance l’ancien président américain, le sourire aux lèvres, tandis qu’il quitte le gymnase, en pantalon, chaussures de villes, et blouson. Barack Obama a reposté la vidéo sur son compte Instagram, avec le message: «Allez voter et amenez avec vous deux autres personnes. C’est comme mettre un tir à trois points pour la démocratie.»