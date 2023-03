Zurich: Barack Obama va remplir tout le Hallenstadion lors d’une conférence

Lors de ses huit ans à la présidence des États-Unis (de janvier 2009 à 2017), jamais Barack Obama n’avait posé les pieds sur le sol suisse. Mais le samedi 29 avril, il s’arrêtera à Zurich pour une «soirée de débat». «Les orateurs débattront et approfondiront des sujets tels que la créativité, la responsabilité des entreprises, le leadership et l’action comme mesure de transformation, afin de préparer le terrain pour la discussion animée par le président Obama», indiquent les organisateurs de la tournée.

Ils ont prévu gros. À Zurich, c’est le Hallenstadion qui a été choisi pour accueillir l’événement. La salle peut accueillir jusqu’à 15’000 personnes. Les billets ont été mis en vente ce lundi sur Ticketcorner. Mais pour voir l’ancien président de près, il va falloir sortir le porte-monnaie. Un contingent de places – le plus proche de la scène – est proposé à 564 francs par siège. Il n’y en a déjà presque plus. Les billets les moins chers, et donc aussi les places les plus éloignées, sont vendus à 59,35 francs.