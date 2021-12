Coup dur : Barbara Opsomer atteinte d’un cancer de l’utérus

Porteuse du papillomavirus, l’ex-candidate de téléréalité a vu son état de santé se dégrader. Elle va devoir subir une opération.

«En fait, j’ai fait un frottis il y a dix ans et je suis allée voir une spécialiste qui m’a dit qu’il fallait que je fasse attention parce que j’étais porteuse du papillomavirus, et qu’il fallait que j’ai une vie irréprochable. Mais c’était l’époque où justement je m’en foutais, alors qu’elle m’avait bien dit: «Revenez me voir l’année prochaine, il faut vraiment qu’on surveille ça.» Et en fait j’ai laissé traîner pendant dix ans», a-t-elle expliqué, tout en regrettant sa négligence. La chanteuse belge de 31 ans pense avoir fait «un déni» de ce problème. «C’est hyperimportant, c’est pour ça que j’en parle aujourd’hui. Il faut faire des frottis, tous les ans, au moins», a-t-elle conseillé aux jeunes femmes.

Lors d’un nouveau frottis, Barbara a donc vu sa vie basculer en apprenant le diagnostic. «Ça s’était éparpillé un peu partout sur l’utérus donc j’ai des cellules cancéreuses partout. Je suis quand même au niveau 3 donc du coup la prochaine étape, c’est l’opération», a-t-elle déploré. Malgré cette mauvaise nouvelle, la candidate de «Secret Story 11» essaie de rester positive. «J’ai de la chance, ça aurait été dur de me faire enlever l’utérus, surtout à mon âge, on sait jamais si j’ai encore envie d’un deuxième enfant, même si pour l’instant, je n’en veux pas. Ce qui me bouleverse, et j’ai parlé de mon accouchement qui était atroce, c’est de repasser par cette case opération. J’appréhende ce jour-là. Maintenant j’espère qu’on va réussir à tout enlever et que je n’aurai plus de problèmes par la suite, mais cela a été un coup dur», a conclu l’influenceuse, qui s’était fait prendre pour une prostituée dans un bar, en 2018.