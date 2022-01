France : Barbara Opsomer opérée de son cancer

Porteuse du papillomavirus, l’ex-candidate de téléréalité a subi une intervention pour lui retirer ses cellules cancéreuses.

Atteinte d’un cancer de l’utérus, l’influenceuse et chanteuse belge Barbara Opsomer est soulagée d’avoir été opérée.

C’est une étape de franchie pour Barbara Opsomer. L’ancienne starlette de téléréalité, qui a révélé être atteinte d’un cancer de l’utérus, vient d’être opérée. «J’ai subi une conisation du col de l’utérus, une intervention qui consiste à enlever chirurgicalement, une partie du col et donc retirer mes cellules cancéreuses», a expliqué la Belge de 31 ans, mardi 25 janvier 2022, sur Instagram .

Dans son message, la maman d’un petit Gabriel, âgé de 8 mois, a rappelé à ses abonnés qu’elle avait appris, il y a une dizaine d’années, suite à un frottis, qu’elle était porteuse du papillomavirus, qui a fini par provoquer son actuel cancer. Comme elle était jeune, Barbara n’avait pas mesuré la gravité de ce qu’elle venait d’apprendre et avait fini par oublier ce virus. «J’en profite aujourd’hui pour vous mettre en garde sur l’importance de se faire dépister régulièrement afin de prendre en charge le plus tôt possible la maladie, a expliqué l’ex-candidate de «Secret Story 11», qui avait été victime d’un chantage à la sextape. J’espère que grâce à mon témoignage, vous penserez à aller faire régulièrement des frottis afin d’éviter d’arriver à un stade avancé. Prenez soin de vous.»