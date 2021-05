France : Barbara Pravi portée par l’Eurovision

La chanteuse qui défendait les couleurs de la France lors du concours voit son titre «Voilà» décoller dans les charts européens.

La Parisienne Barbara Pravi, 28 ans, a déjà sorti trois EP et signé avec la major Universal.

«Voilà», qui a valu à Barbara Pravi la 2e place de l’Eurovision, samedi 22 mai 2021, est en train de devenir un tube. En début de semaine, il était le titre le plus téléchargé du monde sur iTunes. D’après Chartsinfrance.net , il est parmi les cinq singles les plus écoutés sur Spotify dans de nombreux pays européens. L’effet est le même chez nous pour Gjon’s Tears .

«Tout l’univers» est le 3e morceau le plus écouté en Suisse et le Fribourgeois de 22 ans a franchi la barre des 1,5 million d’auditeurs mensuels sur la plateforme de streaming. Pour l’anecdote, «Zitti e Buoni» de Maneskin, qui a permis à l’Italie de remporter le concours était, cinq jours après la finale de l’Eurovision, parmi les dix singles les plus écoutés sur la planète.