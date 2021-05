Eurovision : Barbara Pravi: «S’ils se droguent, ce n’est pas mon problème»

Classée deuxième à l’Eurovision, la France ne remettra pas en cause la victoire de l’Italie qui est au cœur d’une controverse sur une supposée prise de drogue devant les caméras.

«Quel que soit le résultat du test, la France n’a pas du tout l’intention de déposer une réclamation, assure Delphine Ernotte. Le vote est extrêmement clair en faveur de l’Italie. Elle n’a pas volé sa victoire et c’est ce qui compte». Sans recours de la France, le classement pourrait ne plus bouger quoi qu’il arrive. «L’Eurovision est une saine compétition, sans coup fourré, avec beaucoup de fair-play et d’amitié entre les équipes et il faut conserver cet esprit, poursuit la dirigeante. Nous voulons gagner, mais nous irons avec plaisir l’an prochain en Italie. Et nous gagnerons à la loyale».