Hippisme: Barbara Schnieper et les Suisses sur leur lancée

Toujours battante et audacieuse, la Soleuroise Barbara Schnieper a gagné la chasse, l’épreuve de vitesse, sur « Inook », privant ainsi l’Autrichienne Pia Reich, qui est basée en Thurgovie, d’une victoire-surprise avec un « PB Loewenherz » (Cœur de lion) qui porte bien son nom. On trouvait encore le Neuchâtelois Bryan Balsiger (« Just Special V ») à la 5e place, Romain Duguet (« Bel Canto ») à la 6e et… Barbara Schnieper à la 7e, avec « Escoffier » cette fois-ci.